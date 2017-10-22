Katil zanlısının eski çalışanı olduğu ortaya çıktı

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde hayvan ağılında cesedi bulunan kişinin, daha önce yanında çobanlık yapan şüpheli tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
M.D'nin (68), 13 Ekim'de kendisine ait Narlıdere Mahallesi'ndeki hayvan ağılında ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
Olay yerinde kanlı balta bulan Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek 100'e yakın kişinin ifadesine başvurdu.
Ekipler, M.D'nin yanında daha önce çoban olarak çalıştığı ve Gemlik Açık Cezaevinden firar ettiği belirlenen E.D'yi (50) çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı.
İşlediği cinayetin ardından maktulün üzerindeki 4 bin 200 lirayı da aldığı öne sürülen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.