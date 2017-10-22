Hasta yakını erkek hemşirenin burnunu kırdı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Hasta yakını, gürültü yaptıkları için uyaran hemşirenin burnunu kırdı.

Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde rota virüsü tanısıyla Süt Çocuğu 3 servisinde yatan bir çocuğun yakınları, hastayı imza karşılığında kendi istekleriyle taburcu etmek istedikleri sırada aralarında tartışma yaşadı.

Hasta yakınlarının gürültülü tartışmasından rahatsız olan servisteki diğer hastalar durumdan şikayetçi oldu. Bu sırada serviste görevli erkek hemşire Abdulaziz Bilik (28) ve meslektaşı Ali Selli (25) hasta yakınlarını gürültü yapmamaları konusunda uyardı.

Hastanın dayısı olduğu öğrenilen Abdulbaki Taşdelen (28) erkek hemşirelerle tartışmaya başladı ve anahtar bulunan elini yumruk yaparak Bilik'in burnuna vurdu. Taşdelen, araya giren diğer erkek hemşire Selli'yi de darp etti. Daha sonra görevlilere bıçak çeken saldırganı güvenlik görevlileri etkisiz hale getirerek polise teslim etti.

Saldırıya uğradıktan sonra burnu kanayan Bilik, bilincini kaybedip yere düştü. Hastane ambulansıyla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Bilik'in burnunun kırıldığı anlaşıldı. Burnuna 8 dikiş atılan Bilik 3 gün işgöremezlik raporu aldı. Pazartesi günü ameliyat olacağı belirtilen Bilik, saldırgandan şikayetçi oldu.

Saldırgan Abdulbaki Taşdelen gözaltına alınarak Şahinbey Polis Merkezi'ne götürüldü.

Saldırıya uğrayan erkek hemşire Bilik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay anından önce hasta yakınlarının hastayı taburcu etmek istediğini ve gerekli dosyaları imzaladıklarını söyledi.

Hasta yakınlarının taburcu işlemlerinin ardından odaya geçtiklerini anlatan Bilik, şöyle konuştu:

"Bir süre sonra odalarından çok ses gelmeye başladı. Diğer hasta yakınları da durumdan şikayetçi oldu. Biz de arkadaşlarımla beraber odaya giderek ziyaretçi saati olmadığını belirterek hasta yakınlarını uyardık. Hasta yakınlarından birisi gelip küfürler ederek bize saldırmaya başladı. Zanlı da elindeki anahtarlığı yumruğuna yerleştirerek burnuma vurdu."

Odaya gelen güvenlik görevlilerinin zanlıyı polise teslim ettiğini aktaran Bilik, "Devletin bana verdiği tüm hakları kullanacağım. Bu tür olayların tekrarlanmaması için mücadelemi sürdüreceğim." diye konuştu.

Olayda darbedilen diğr erkek hemşire Ali Selli de meslektaşına saldırılınca tarafları ayırmak istediğini, saldırı sırasında kendisinin de boğazının sıkılarak darp edildiğini söyledi.

Saldırganlardan şikayetçi olan Selli, hastaları korumaya çalışırken böyle tatsız bir olayla karşılaştıklarını kaydetti.