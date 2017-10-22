AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

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MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Partimizin kuruluş hedeflleri arasında gençlerimizin yaşamış olduğu sorunların bertaraf edilmesi en önemli hedefimizdir. Dün Elazığ'da Başbakanımız Binali Yıldırım müjdeyi verdi, öğrencilerimize verdiğimiz burslar 470 lira oldu." dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kale ilçesinde bir otelde İnönü Üniversitesi Hukuk ve Adalet Topluluğu üyeleriyle bir araya geldi

Burada konuşan Çalık, partilerinin ilk kelimesinin adelet olduğunu, bazılarının adaleti yollarda ararken, kendilerinin 16 yıl önce partilerinin adını adalet koyduğuna işaret etti.

Gelirde, insan haklarında ve diğer tüm alanlarda yaşanan adaletsizlikle mücadele etme adına partilerinin adını adalet koyduklarına vurgu yapan Çalık, "Partimizin kuruluş hedefleri arasında gençlerimizin yaşamış olduğu sorunların bertaraf edilmesi en önemli hedefimizdir. Dün Elazığ'da Başbakanımız Binali Yıldırım müjdeyi verdi, öğrencilerimize verdiğimiz burslar 470 lira oldu. Üniversitelerimizi 81 ile yaydık. Şu anda 186 üniversitemiz öğrenci yetiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Çalık'ın konuşmasının ardından, topluluk üyeleri kendilerine verdiği destekten dolayı Çalık'a, plaket takdim etti.

Programda Çalık'a, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı eşlik etti.