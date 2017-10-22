Maliye Bakanı Ağbal: (2)

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BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Devletle millet arasında oluşturulan o uçurumu ortadan kaldırdık. Artık devletle vatandaş arasında bir ayrılık gayrılık yok. Millet devletine, devlet milletine güveniyor." dedi.

Ağbal, AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanlığının, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir vefa ve dava partisi olduğunu belirterek, partinin kuruluşundan itibaren her kademesinde emek veren herkese teşekkür etti.

Türkiye genelinde kongreler yapıldığını ifade eden Ağbal, büyük kongreye giden süreçte partide bir yenilenme, gençleşme ve görev değişimi yaşandığını söyledi.

Ağbal, kongrelerin 2019'a giden süreçte önemli olduğuna dikkati çekerek, 2019'a çok daha güçlü, iri, diri, bir ve beraber gireceklerini, yapılacak her iki seçimde de büyük bir başarı yakalayarak ülkeyi ve milleti daha güzel yarınlara taşıyacaklarını aktardı.

Her seçimin önemli olduğunu ancak 2019 seçimin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimi olması dolayısıyla daha da büyük önem taşıdığını dile getiren Ağbal, çıtayı daha yukarıya çekmek gibi bir mecburiyetle karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Ağbal, hep beraber büyük gayret ve emekle süreci sürdüreceklerine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti'de önümüzdeki süreçte ortaya koyduğu bir vizyon ve misyon var. Bu çerçevede de parti teşkilatlarımızda bir değişim var. Bu süreci iyi bir şekilde yöneterek 2019 seçimlerine geleceğiz. Bunun için de birlik ve beraberlik içinde olmalıyız ve çok çalışmalıyız." diye konuştu.

- "Biz özü de kabuğu da son 15 yıldır olağanüstü değiştirdik"

"Öz" ve "kabuk" tabirlerine dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti:

"Buradaki öz iç dünyamız, manevi dünyamız. Onu ancak anlatabiliriz, yaşayabiliriz, hissedebiliriz. Kabuk ise dış dünyamız, gördüklerimiz, bastığımız topraklar, yaşadığımız kentler, medeniyet anlayışımız. Biz özü de kabuğu da son 15 yıldır olağanüstü değiştirdik. Kendi benliğimizi adeta yeniden inşa ettik, köklerimizden tekrar dirildik. O manevi dünyamızı yeniden inşa ettik. Devletle millet arasında oluşturulan o uçurumu ortadan kaldırdık. Artık devletle vatandaş arasında bir ayrılık gayrılık yok. Millet devletine, devlet milletine güveniyor. Bu değişim sayesinde başımız daha dik. Gerek içeride gerek dışarıda Türkiye'ye yakışan bir portreyi her beraber yaşıyoruz."

Bakan Ağbal, özün her şeyden önce geldiğini belirterek, "İstediğiniz kadar bina, köprü, inşaat yapın. Öz olan nedir? Bizim inanışlarımızdır, değerlerimizdir, bizi biz yapan geleneklerimiz ve yaşantımızdır. Buralarda çok daha fazla birbirimizi desteklememiz ve manevi tarafta çok daha inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

Nifaktan uzak durmak gerektiğini vurgulayan Ağbal, "Birbirimize iyiliği emredenken, birbirimizi kötülükten uzak tutacağız. Müslüman'ın Müslüman'a karşı böyle bir vazifesi var. Büyük bir medeniyetin bugünkü zaman dilimi içerisinde bu topraklarda yaşayan insanlarız. Medeniyet birikimimizi devraldık, bunu daha da geliştirerek gelecek nesillere devredeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Adalet ve kalkınma hamlesini daha da yukarılara taşıyacağız"

Ağbal, AK Parti'nin adının, Adalet ve Kalkınma Partisi olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Adalet ve kalkınma en önemli iki temel ve 15 yıldır bir taraftan adaleti, demokrasiyi, insan haklarını güçlendiriyoruz, Türkiye'yi her bakımdan yaşanabilir bir ülke haline getiriyoruz, diğer taraftan da bu zamana kadar ihmal edilmiş kalkınma hamlelerini birer birer atıyoruz. Türkiye artık 15 yıl önceki Türkiye değil. Eğitimde, sağlıkta, altyapıda, kültürde, sanatta, çevrede, imarda, inşada aklınıza ne gelirse gelsin Türkiye her bakımdan kalkınan, büyüyen ve güçlenen bir ülke."

Milletten aldıkları yetkiyle 15 yıldır millete hizmet ettiklerini ifade eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu yaptıklarımızın da karşılığında milletimiz partiye, teşkilata, iradeye, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyor. Biz bu bilinç içinde çalışmaya devam edeceğiz. Adalet ve kalkınma hamlesini asla durdurmadan daha da yukarılara taşıyacağız. Türkiye sadece içeride değil, dışında da ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle büyük önemli bir sınavdan geçiyor. Gerek Suriye'de, gerek Irak'ta olanlar doğrudan doğruya bizim milli güvenliğimizi etkiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bir dış politika anlayışı var."

Ağbal, Türkiye'nin dış politika anlayışının temelinde insan olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hangi milletten, hangi dinden olursa olsun, nerede bir mazlum varsa bizim dış politika anlayışımızın temelinde mazlumun yanında yer almak var. Bugün dünyada nerede bir mazlum sıkıntıya girse Türkiye mutlaka orada olur. Yine bölgemizde adeta kanayan yaraya dönüşen Suriye'deki, Irak'taki meselelerde de Türkiye bir taraftan kendi milli güvenliğinin gereklerini yerine getirirken diğer taraftan buralardaki Müslüman kardeşlerimize, soydaşlarımızın hepsine kucağımızı, vatanımızı, evlerimizi açtık ve bu mazlumlara Türkiye'nin ne kadar büyük bir medeniyetten geldiğini bir defa daha gösterdik."

- "Sadece Türkiye meseleye insani bakıyor"

Sadece insan oldukları ve mazlum oldukları için bu insanlara yardım ettiklerini anlatan Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Afrika’da birçok ülke farklı farklı faaliyetler yapıyor. Türkiye'de orada ama onların içerisinde sadece Türkiye meseleye insani olarak bakıyor ve Afrika'da da birçok ülkeye gittiğiniz zaman oradaki insanlar diyorlar ki 'Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'dan, Allah razı olsun Türkiye'den bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar.' Bu açıdan üzerimizdeki yük büyük, görev büyük. İnanıyorum ki AK Parti olarak, hükümet olarak bütün bu yüklerin üzerinden geleceğiz ve Türkiye'yi önce 2023 vizyonuna sonra 2053'e, sonra 2071'e hep beraber bu kadrolar taşıyacak."

Resul Kaya başkanlığındaki tek listeyle gidilen kongreye, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve partililer katıldı.

Bakan Ağbal, mahalle ve köy muhtarlarıyla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Bayburt Belediyesi tarafından Saat Kule Meydanı'nda gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarını inceleyen Ağbal, Belediye Başkanı Mete Memiş'ten bilgi aldı.

(Bitti)



