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Futbol: Süper Lig

22 Ekim 2017 Pazar, 17:28


Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ali̇ Palabıyık, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru, Şamil Çinaz, Badji, Boldrin, Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Bourabia, Jonsson, Fofana, Musa Araz, Milosevic ​​


KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 9. haftasındaki Kayserispor-Atiker Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

20. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Badji'nin pasında kaleyi sağ çaprazdan gören bir pozisyonda topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı, sağ direk dibine giden topu güçlükle uzaklaştırdı.

29. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Lopes, aut çizgisine indikten sonra topu içeriye çevirdi. Ön direğe koşu yapan Umut Bulut'un kafa vuruşunda, top kalenin üzerinden auta gitti.

38. dakikada Atila Turan'ın ceza alanına gönderdiği topu Atiker Konyaspor'dan Ferhat Öztorun kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Mendes'in ceza yayı üzerinde sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45. dakikada Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği topa Umut Bulut, iki savunma oyuncusunun arasından yükselerek kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

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