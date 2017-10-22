Silopi'de öğrenciler okul bahçesinde kitap okudu

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir okulun düzenlediği kita okuma şenliğine katılan bin 100 öğrenci açık havada kitap okumanın keyfini çıkardı.

Silopi Koç İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen, "2. Geleneksel Kitap Okuma Şenliği", bin 100 öğrenciyi okul bahçesinde buluşturdu.

Şenliğe katılmak için okul bahçesini dolduran öğrenciler, dağıtılan kitapları bir arada okumanın mutluluğunu yaşarken, bazı veliler de çocuklarına eşlik etti.

Katılımın yüksek olması okul bahçesinde renkli görüntüler oluşturdu.

- "Çok mutluyuz"

Silopi Koç İlk ve Ortaokulu Müdürü Nurettin Kaden, yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrencilerde kitap okuma bilincini artırmak olduğunu söyledi.

Kaden, bin 100 öğrencinin katılımıyla bu yıl şenliği gerçekleştirdiklerini dile getirerek, kitap sevgisini ortaya çıkarmak için gerçekleştirilen etkinliğin faydalı olduğuna inandıklarını belirtti.

Şenlikte güzel bir manzaranın yaşandığına işaret eden Kaden, "Çok mutluyuz. Güzel kareler yakaladık. Öğrencilerimizin bilinçliliğini yükselttiğimize inanıyoruz." dedi.

Öğrenciler de şenliğe katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Veliler de şenliğin öğrenciler üzerinde olumlu etki oluşturduğunu düşündüklerini anlattı.