Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yılmaz Geç (43) idaresindeki 34 ND 9320 plakalı cip, Sanayi Kavşağı yakınlarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yılmaz Demir'e (55) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Demir, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Geç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.