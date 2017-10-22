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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

22 Ekim 2017 Pazar, 17:52

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Geç (43) idaresindeki 34 ND 9320 plakalı cip, Sanayi Kavşağı yakınlarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yılmaz Demir'e (55) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Demir, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Geç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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