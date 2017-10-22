Sağlık Bakanı Demircan, Şırnak'ta

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ŞIRNAK (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde siz aziz milletimizin sayesinde Türkiye uçurumun kenarından çekilip alındı. Ülke terör örgütleri PKK ve FETÖ nedeniyle enerji kaybetmeseydi bir Türkiye daha olurdu, bir kat daha güçlü olurduk." dedi.

AK Parti 6. Olağan Cizre İlçe Kongresi'ne katılmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Demircan'ı Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililer karşıladı.

Demircan ve beraberindekiler daha sonra kongrenin yapılacağı Cizre ilçesine geçti.

Bir otelde düzenlenen kongrede konuşan Demircan, Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, bu nedenle içeriden ve dışarıdan bu verimli topraklar üzerinde hesaplar yapıldığını belirtti.

- "Türkiye uçurumun kenarından çekilip, alındı"

Demircan, bu zenginliğin korunması için bütün terör örgütlerine karşı uyanık olunması gerektiğini vurgulayarak, terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün Türkiye’ye çok büyük faturalar çıkardığını söyledi.

Akıllı olup terör örgütlerinin gayretlerinin boşa çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Demircan, "Kardeşi kardeşe kırdırttılar. PKK terör örgütü icat edildi. Onun üzerinden ülke 40 yıldır meşgul edildi, kan akıtıldı. Türkiye enerji kaybetti, insan kaybetti. O da yetmedi 15 Temmuz'da bir terör örgütü daha çıktı. Neredeyse ülkeyi uçuruma yuvarlayacaktı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde siz aziz milletimizin sayesinde Türkiye uçurumun kenarından çekilip, alındı. Sizlere ne kadar minnettar olsak azdır." ifadelerini kullandı.

"Ülke terör örgütleri PKK ve FETÖ nedeniyle enerji kaybetmeseydi bir Türkiye daha olurdu, bir kat daha güçlü olurduk." diyen Demircan, artık birlik ve beraberlik zamanında olunduğunu kaydetti.

Demircan, bilgi üretemeyen ülkelerin her zaman geri kaldığını, üstünde de oyunlar oynandığını kaydetti.

- "Önümüzdeki süreçte hekim açığımızı da bitireceğiz"

Devletin bölgeye ciddi yatırımlar yaptığını aktaran Demircan, "Sadece Cizre'de devlet bir yılda 802 milyon lira yatırım yaptı. Sağlık alanında 2002 yılı ile bugünü kıyasladığımızda büyük fark ortaya çıkıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte hekim açığımızı da bitireceğiz." diye konuştu.

Demircan, Şırnak ve Cizre'de kişi başına düşen yatak sayısının maalesef Türkiye ortalamasının altında olduğunu ifade ederek, Cizre'ye 500 yataklı bir devlet hastanesini sıfırdan yapacaklarını belirtti.

Kongrede geçerli oyların tamamını alan AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven, yeniden ilçe başkanı seçildi.