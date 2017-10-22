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Gaziantep'te düğünde cinayet

22 Ekim 2017 Pazar, 17:58

GAZİANTEP (AA) - Oğuzeli ilçesinde bir kişi, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan dayısını düğünde bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir yakınının düğün törenine katılan Abdulkadir Kayacan (51), aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen dayısı Mehmet Hanifi Baytap (68 ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Kayacan, dayısını bıçakladı. Yakınları tarafından Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan Baytap, kurtarılamadı.

Kayacan ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

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