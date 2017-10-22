Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te 47 yabancı uyruklu yakalandı

22 Ekim 2017 Pazar, 18:01

SİİRT (AA) - Baykan ilçesinde bir minibüste Pakistan, Afganistan, İran ve Hollanda uyruklu 47 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir minibüsü, Baykan ilçesi Veysel Karani Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında durdurdu.

Minibüste bulunan şahısların kimliklerini kontrol eden ekipler, araçta bulunan 24'ü Pakistan, 20'si Afganistan, 2'si İran ve 1'i Hollanda uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER
Siirt'te bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
YEREL

SİİRT'TE BİR PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ