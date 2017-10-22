Sanal arkadaşlar piknikte buluştu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de sosyal medyada 200 binin üzerinde üyesi bulunan grup, belediyenin düzenlediği piknikte bir araya geldi.

Yardımlaşma ile dayanışma için sosyal medyada kurulan ve 203 bin 485 üyesi bulunan Denizli Trafik Yaşam Grubu'nun sanal arkadaşları, belediyenin desteği ile Çamlık Parkı'nda buluştu.

Sanatçı Ömer Akbaba'nın sunuculuğunu yaptığı etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Palyaço gösterileri ve stand-up gösterilerinin yapıldığı etkinlikte mehter gösterisi sunuldu, konservatuvar sanatçıları konser verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesince pikniğe katılanlara ızgara, ekmek arası köfte ve ayran ikram edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, etkinlikte yaptığı konuşmada, sanal dünyada oluşan grubun Denizli'nin trafiğini, yol durumunu, kentin güzelliklerini ve bazı yerde yaşanan olumsuzlukları takipçilerine aktardığını, kendilerinin de gruptaki paylaşımlardan faydalandıklarını dile getirdi. Zolan, şunları söyledi:

"Güzel bir grup oluşturulmuş. Bizimle birebir ilgili olan hususları gündemimize alıyoruz ve çözüm noktasında da gayret ediyoruz. Tabii ki teşekkürlerini de alıyoruz, eleştirilerini de alıyoruz. Amaç yaşadığımız şehirde birbirimize haber vererek, dayanışarak hem güzellikleri paylaşmak hem de sıkıntıları ilgili yerlere aktarmak noktasında birbirimizi haberdar etmek. Trafik Yaşam Grubu, Denizli'de böyle güzel bir fonksiyonu üstlendi. Bu sanal dünyada bilgisayar başında, tablette, cep telefonunda bir araya gelen, haberleşen, yazışan kardeşlerimizi istedik ki böyle açık havada, gerçek dünyada bir araya getirelim, o sanal dünyadaki tanışıklığı burada piknikle aile olarak hep beraber buluşalım istedik."

İletişimin önemine değinen Zolan, "Bilgi aktarmak ve duyarlılık önemli. Hele hele şehirlerde en büyük sıkıntı trafik. Onların çözümü noktasında gayret gösteriyoruz. Arkadaşlarımızdan gelen istekleri de dikkate alıyoruz. Bu duyarlılıklarından dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sanal ortamdaki grupla gerçek dünyada bir araya geldiklerinin altını çizen Zolan, "Sanal dünyada göz göze gelmek yok, yazılar karşılıklı gidip geliyor ama burada biz göz göze geldik, kucaklaştık. Bu etkinliklerimiz, buluşmalarımız devam edecek. Önemli olan bu şehre sahip çıkmak, bu şehirde olan güzelliklere sahip çıkmak, sıkıntıları aktarmak. İnşallah Denizli'de ve tüm Türkiye'de böyle güzel oluşumlar olsun, sanal dünya bu amaçla kullanılsın." diye konuştu.

-"Sanal ortamda arkadaş olanları gerçek hayatta yüz yüze getirdik"



Denizli Trafik Yaşam Grubu kurucusu Osman Başpınar da 203 bin üyesiyle büyük bir sosyal platform olduklarını, bugün 4 bine yakın üyeye Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Etkinlikte sanal arkadaşları gerçek hayatta yüz yüze getirdiklerini ifade eden Başpınar, "Hem üyelerimizle buluştuk hem de birlik beraberlik adına bir sosyal mesaj vermek istedik. Sivil toplum örgütüne doğru hızla ilerliyoruz. Bu platformda amacımız grup olarak trafikte bilinçli sürücü ilkesini insanlara aşılamaktı. Sonradan yaşamın içinde bulunduğumuz için yaşama dair paylaşımlar yapıyoruz. Grup üyeleri bir aile olarak yardımlaşma ve dayanışma örneği sergiliyor." dedi.

Grup üyesi Ahmet Şimşek ise "Denizli Trafik Yaşam Grubu, birlik ve beraberliğimizin simgesi oldu bizim için. Kapalı yolları birbirimizle paylaşıyoruz, böylece trafiğin akışını kolaylaştırmış oluyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Geçen bir etkinliğimizde bir arkadaşımızın düğününe yardımcı olmuştuk grup olarak. Grupta kötü şeyleri de yasaklıyoruz. Mesela 'Şurada radar var', 'Burada polis var' gibi şeyler kesinlikle paylaşılmıyor, paylaşan kişiler grubumuzdan çıkarılıyor." ifadelerine yer verdi.