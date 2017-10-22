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Voleybol: Efeler Ligi

22 Ekim 2017 Pazar, 18:18
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Atatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Kandemir

Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Cüneyt Dağcı, Ojansivu, Mustedanovix, Bahov, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Fatih Cihan, Burak Köse, Mehmet Hacıoğlu, Oguzhan Tarakçı)

Galatasaray HDI Sigorta: Todorov, Akhrem, Yasin Aydın, Hüseyin Koç, Emin Gök, Okello (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Boğaçhan Zambak, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazi Metin, Ufuk Minici)

Setler: 25-23, 25-19, 25-16

Süre: 74 dakika (30, 24, 20)


AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Afyon Belediye Yüntaş, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

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