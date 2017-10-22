Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - İslahiye ilçesinde meydana gelen trafk kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye-Hassa Karayolu Serinevler Mahallesi’nde Hüseyin Cemal Cavcavakar (24) yönetimindeki 01 R 7885 plakalı otomobil, Hasan Emre Diken (28) idaresindeki 27 VG 766 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada, Cavcavakar’ın kullandığı otomobilde bulunan Meral Dikey (57), Zeynep Demirkıran (62), Nurten Günderenoğlu (56) ve Aykut Dikey (22) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.