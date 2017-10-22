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Adıyaman’da silahlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı

22 Ekim 2017 Pazar, 18:33
Adıyaman’da silahlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Gerger ilçesinde bir otomobile açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeki 34 FPE 80 plakalı araçta bulunan Ramazan (56) ve Hasan Aslan (31), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda yaralanan Ramazan ve Hasan Aslan, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göğsünden ağır yaralanan Ramazan Aslan kurtarılamadı.

Hasan Aslan'ın ise tedavisi devam ediyor.

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