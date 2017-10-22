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Futbol: Süper Lig

22 Ekim 2017 Pazar, 18:50


Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ali̇ Palabıyık, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru (Dk. 46 Kucher), Şamil Çinaz, Badji, Boldrin (Dk. 57 Güray Vural), Mendes, Deniz Türüç (Dk. 78 Espinoza), Umut Bulut

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Bourabia, Jonsson (Dk. 65 Vedat Bora), Fofana (Dk. 46 Ezekiel), Musa Araz (Dk. 67 Ali Çamdalı), Milosevic ​​

Goller: Dk. 50 Deniz Türüç (Penaltıdan), Dk. 64 Mendes (Kayserispor), Dk. 90+1 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Ali Çamdalı, Dk. 90+4 Ezekiel (Atiker Konyaspor)


KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi.

49. dakikada Atiker Konyaspor savunmasının arkasına atılan uzun topa Deniz Türüç ile Ali Turan hareketlendi. Ceza alanında bu ikili arasında yaşanan mücadele sırasında maçın hakemi Ali Palabıyık, Ali Turan'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 50'nci dakikada penaltıyı kullanan Deniz Türüç, kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

57. dakikada sol kanattan Musa Araz'ın ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Kayserisporlu Kucher'in ters vuruşunda, kaleye yönelen topu kaleci Lung son anda uzaklaştırdı.

62. dakikada Umut Bulut'un pasında ceza alanının önünde topla buluşan Deniz Türüç, iki rakibini çalımladıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

64. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün orta sahadan savunmanın arkasına attığı uzun topu kontrol eden Mendes, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

90+1. dakikada Atiker Konyaspor skoru 2-1'e getirdi. Sağ taraftan Kayserispor ceza alanına giren Vedat Bora'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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