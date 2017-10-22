Hırsızlık için girdiği evde dolapta yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişi, hırsızlık için girdiği evin dolabında saklanırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde bir eve hırsız girdiğine ilişkin ihbar üzerine evi ablukaya aldı.
Evin içinde hırsızı arayan ekipler, zanlıyı elbise dolabında saklanırken buldu.
Zanlının üzerinde yapılan aramada, girdiği ev ile aynı mahalledeki diğer 3 evden çalındığı tespit edilen 4 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Zanlının üzerinden çıkan cep telefonları sahiplerine teslim edildi.