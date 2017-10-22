Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hırsızlık için girdiği evde dolapta yakalandı

22 Ekim 2017 Pazar, 18:50

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişi, hırsızlık için girdiği evin dolabında saklanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde bir eve hırsız girdiğine ilişkin ihbar üzerine evi ablukaya aldı.

Evin içinde hırsızı arayan ekipler, zanlıyı elbise dolabında saklanırken buldu.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, girdiği ev ile aynı mahalledeki diğer 3 evden çalındığı tespit edilen 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Zanlının üzerinden çıkan cep telefonları sahiplerine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FAKIBABA:

6. Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu
YEREL

6. GÖBEKLİTEPE YARI MARATONU VE 10 KİLOMETRE KOŞUSU
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki &quot;evlenme vaadiyle&quot; dolandırıcılık
YEREL

GÜNCELLEME - ŞANLIURFA'DAKİ "EVLENME VAADİYLE" DOLANDIRICILIK
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA DEAŞ OPERASYONU
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FAKIBABA:
Şanlıurfa'daki &quot;evlenme vaadiyle&quot; dolandırıcılık
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ "EVLENME VAADİYLE" DOLANDIRICILIK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Şanlıurfa'da
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FAKIBABA, ŞANLIURFA'DA