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Motokros yaparken ayağı kırılan sporcuyu AFAD kurtardı

22 Ekim 2017 Pazar, 18:54
Motokros yaparken ayağı kırılan sporcuyu AFAD kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta motokros yaparken arazide düşerek ayağı kırılan sporcuyu Sivas Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri kurtardı.

Karşıyaka Mahallesi'nde bir grup ile motokros yapan 37 yaşındaki Vahap Çakmak, dengesini kaybederek Çerçi Deresi mevkisinde araziye savruldu.

Motokros yapan diğer sporcular, ayağında kırık bulunan Çakmak'ın kurtarılması için durumu AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi. Arazinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle arazi tipi kurtarma aracıyla bölgeye ulaşan AFAD ve sağlık ekipleri, Çakmak'ı yaklaşık 2 kilometre sedye ile taşıdı.

Daha sonra kurtarma aracıyla ambulansa getirilen ve sağ ayağında kırık bulunan Çakmak, Numune Hastanesine kaldırıldı.

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