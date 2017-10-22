Salon: İnegöl
Hakemler: Bülent Bozkurt, Kadir Girente
İnegöl Belediyespor: Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Gazmend, İbrahim Ersin Başaran, Klapwijk, Antanovich (Caner Dengin, Berkay Bayraktar, Cansın Hacıbekiroğlu, Anıl Tokat, Tunç Ayhan)
Maliye Piyango: Stankovic, Kemal Kayhan, Venno, Halil İbrahim Yücel, Uğur Güneş, Gjorgiev (Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Yüksel Sercan Bıdak, Murat Karakaya, Ömer Dur)
Setler: 23-25, 23-25, 39-37, 19-25
Süre: 123 dakika (25, 28, 45, 25)
BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Maliye Piyango, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.