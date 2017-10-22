Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağındaki göçük

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtarılan ve tedavi gördüğü Gaziantep'te hayatını kaybeden Sıddık Kabak, köyünde toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından sevk edildiği Gaziantep’teki özel hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Kabak'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Merkeze bağlı Toptepe Köyü Camisi'ne getirilen Kabak'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kabak ailesi, köy meydanında kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor.
Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında 17 Ekim'de yaşanan göçükte 7 işçi hayatını kaybetmiş, 1 işçi yaralanmıştı.