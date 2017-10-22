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3. Hürpedal Bisiklet Festivali

22 Ekim 2017 Pazar, 19:37
3. Hürpedal Bisiklet Festivali

MUĞLA (AA) - Muğla'da üçüncüsü düzenlenen Hürpedal Bisiklet Festivali, tekne turuyla sona erdi.

Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde, Dalyan Kanalı ve deltasında gerçekleştirilen tekne turuna, 21 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Turda sporcular ve yakınları bölgenin tanıtımı için fotoğraf çektirdiler.

Etabın ardından bisikletçiler Dalyan çarşısını gezerek alışveriş yaptı.

Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Sevgi Kirak, bölgede turizmin 12 aya yayılması için çalıştıklarını söyledi.

Turizme katkı sağlamak için çaba gösterdiklerini anlatan Kirak, "Bölge için çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar var. Hatta yurt dışından gelen sporcular var. Seneye daha fazla katılım bekliyoruz." dedi.

Bisikletçiler, Ortaca, Dalaman ve Yuvarlakçay'ı kapsayan rotalarda pedal çevirmişlerdi.

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