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18. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

22 Ekim 2017 Pazar, 19:43
18. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi.

Toplam 45 ülkeden 610 sporcunun katıldığı festivalin son gününde, Türk Hava Kurumu pilotları "microlight" ve "paramotor" gösterisi yaptı. Uçaktan atlama ve "wingsuit uçuşu" ile akrobasi gösterileri, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Yelken kanat pilotlarının gün batımında yaptığı gösteriler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin kazasız şekilde sona erdiğini söyledi.

Festivale katılımın beklenenin yüzde 40 üzerinde olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Saatcı, "Bugün hariç uçuş yapanların sayısı 10 bini buldu. Festival boyunca çok güzel bir hava vardı. Festivalimizde en ufak bir kazanın bile olmaması çok önemli." dedi.

Saatcı, Türkiye'nin problemli olduğu ülkelerden de katılım olduğunu, festivalle dostluk köprüleri kurulduğunu ifade etti.

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