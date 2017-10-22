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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

22 Ekim 2017 Pazar, 19:49


Salon: Hayri Gür

Hakemler: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Trabzonspor: Burak Eşlik, Heslip 30, Vasiliauskas 21, Deniz Kılıçlı 6, Harris 4, Eldridge 9, Alper Saruhan, Obekpa 21, Green 15, Ozan Odabaşı 5

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Tevfik Akdamar, İlkan Karaman 17, Mert Çevik 5, Bircevic 23, Hakan Demirel, Thompson 15, Klobucar 9, Buva 17, Dulkys 5, Uğur Dokuyan 2

1. Periyot: 26-24

Devre: 55-46

3. Periyot: 88-68


TRABZON (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 111-93 yendi.

Bu sonuçla Trabzonspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya Thompson ve Mert Çevik'in sayılarıyla hızlı başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a, Green ve Eldridge'nin 3 sayılık basketleriyle cevap veren Trabzonspor, ilk çeyreği 26-24 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Vasiliauskas, Heslip ve Deniz Kılıçlı ile skor üreten bordo-mavili takım, 19. dakikada farkı 9 sayıya (52-43) çıkardı, soyunma odasına da 55-46 önde gitti.

Maçın ikinci yarısında Obekpa, Green ve Vasiliauskas'ın basketleriyle etkili olan Trabzonspor, 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 67-46. Karadeniz temsilcisi, final periyoduna da 20 sayı önde (88-68) girdi.

Mücadelenin son çeyreğinde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Trabzonspor, salondan 111-93 galip ayrıldı.

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