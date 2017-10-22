Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, güçlü bir takıma karşı zor bir maç oynadıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, Atiker Konyaspor'un kaliteli oyuncuları bulunan bir takım olduğunu belirtti.

Takım olarak az gol yediklerini vurgulayan Sumudica, ligde Galatasaray'dan sonra en iyi savunma yapan ikinci takım olduklarını ifade etti.

Sumudica, yeni oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve buna rağmen uyum sorunu yaşamadıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu takıma 17 yeni futbolcu katıldı. Bu başarıda başkanın da çok önemli katkısı var. Oyuncuları birlikte seçtik ve bu oyuncular çok çabuk uyum sağladılar. Bu akşam eve gidip başımı yastığa koyduğumda rahat uyuyabileceğim çünkü stattan mutlu ayrılan taraftarları gördüm. Bu, beni mutlu ediyor. Daha iyi oynayabiliriz. Bugün 17 puan yaptık. İlk yarıyı ilk 8 arasında bitirmek istiyoruz."





- Atiker Konyaspor cephesi





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Atiker Konyaspor gibi büyük bir camianın, bu durumun üstesinden gelecek güçte olduğunu vurgulayan Akçay, şöyle konuştu:

"Bireysel hatalar oluyor. Bunun önüne geçmek zaman alacak gibi gözüküyor. Oyuncularımı kutluyorum, ellerinden gelinin en iyisini yaptılar. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Arkadaşlarımız, önümüzdeki maçlara çok daha iyi hazırlanarak, en iyi şekilde kendilerini ifade edeceklerdir. Konyaspor büyük bir camia. Bu sorunların üstesinde gelecektir."