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BİLECİK (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen ''Biz Anadoluyuz Projesi'' kapsamında Ardahan'dan gelen 184 öğrenci Bilecik'in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

Bakanlık tarafından 180 günlük eylem planı kapsamında uygulamaya konulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilecek 15 yaş ve altı 50 bin çocuğun ülkenin farklı illerini ziyaret edeceği projeden yararlanacak Ardahan'daki 700 öğrenci, gruplar halinde gezilere başladı.

Bilecik'e gerçekleştirilen gezinin birinci ayağında 184 erkek ve kız öğrenci, Bozüyük ilçesinde İkinci İnönü Savaşı'nın yapıldığı Metristepe Anıtı'nı ve Bozüyük Şehir Müzesi'ni gezdi.

Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi'ni de ziyaret eden öğrenciler, burada Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli askerlerin ''saygı nöbeti'' değişimini izledi. Öğrenciler, Söğüt Müzesi'ne, Hamidiye İdadisi'ne ve Kuyulu Mescit ile Dursun Fakıh Türbesi'ne de ziyarette bulundu.

Ardahan Vali Yardımcısı Salih Kalkan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 50 bin öğrenciye batı bölgelerini tanıtmak için İçişleri Bakanlığının ''Biz Anadoluyuz'' projesi kapsamında Ardahan'dan 184 öğrenciyle Bilecik'e geldiklerini söyledi.

Öğrencilerin ziyaret ettikleri illerde ailelerin yanında kalacaklarını vurgulayan Kalkan, şu değerlendirmede bulundu:

''Böylece doğudan batıya, batıdan doğuya bir kardeşlik köprüsü oluşturulacak. Çocuklarımız ilk defa şehir dışına çıkıyorlar. İlk defa uçağa ve büyük otobüse biniyorlar, kendi yaşam alanlarının dışındaki bir coğrafyayı görüyorlar. Çocuklarımız 15-16 yaşlarındalar, kendi okullarından başka bir okul da görmemiş büyük çoğunluğu. Kendi köyünden başka bir köyü görmemiş çocuklarımız. Buralar çocuklarımıza çok ilginç ve farklı geliyor. Ama bununla birlikte kardeşlik köprülerinin kurulmasıyla bunlar artık onlara yabancı olmayacak.''

Gezinin ardından Bilecik'e gelen öğrenciler, Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen tarafından karşılandı.

Taşdöğen, çocukları kentte misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, ''Bilecik hayatınızda unutmayacağınız bir olacaktır. Burada kurduğunuz dostlukların ileride de devam edeceğine inanıyorum. Ülkenin sizin gibi gençlere ihtiyacı var. Sizler bizim umutlarımızsınız. Geleceği umutla bakan dayanaklarımızsınız.'' diye konuştu.

Öğrenciler, evlerinde misafir edilmek üzere ailelere teslim edildi.

