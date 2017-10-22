Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk
Hakemler: Çağatay Şahan, Gökhan Memişoğlu, Deniz Turgut
Boluspor: Ertuğrul Taşkıran, Arapi, Peopen, İrfan Başaran (Dk. 76 Guido Koçer), Akabueze, İshak Çakmak, Melih Okutan (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Ulloa, Furkan Şeker, Emre Gültekin (Dk. 46 Andre Santos), Caner Cavlun
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Bülent Cevahir, Oğuz Yılmaz, Glumac, Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan (Dk. 82 Mehmet Boztepe), Kethevoama (Dk. 73 Furkan Çil), Aissati, Otoo, Abdulkadir Özgen (Dk. 90 Sedat Şahintürk)
Goller: Dk. 4 Akabueze, Dk. 62 Caner Cavlun (Boluspor), Dk. 5 ve 40 Mahatma Otoo, Dk. 37 ve 85 (penaltıdan) Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 35 Bülent Cevahir, Dk. 52 Nizamettin Çalışkan (Balıkespor Baltok), Dk. 42 Emre Gültekin, Dk. 56 Andre Santos, Dk. 73 Sefa Yılmaz) (Boluspor)
BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 9. hafta kapanış maçında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda Boluspor'u 4-2 yendi.