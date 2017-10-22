Safranbolu'da "Safran Hasadı Şöleni"

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Rotary Kulübü tarafından "Safran Hasadı Şöleni" düzenlendi.

Safranbolu Rotary Kulübü Başkanı Gökçe Aydın, Yukarı Çiftlik köyünde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında yapılan etkinlikte, şenliğin iki yıllık bir çalışmanın sonucunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Şenlikle safran ekiminin yaygınlaştırılmasının amaçlandığını dile getiren Aydın, "Etkinlik kapsamında safranlı yemekler şölenimiz vardı. Buraya da safran hasadı için geldik. Safran bitkisinin neden kıymetli olduğunu hasat yaparken anladık. Toplamak kolaymış gibi geliyor fakat içinden çok az safran çıktığı için çok zahmetli bir iş." diye konuştu.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz da şenliğin faydalı olduğunu belirtti.

Misafirlerin çiçeğin açışını yerinde gördüklerini aktaran Yılmaz, "Dikimini, faydalarını, nelerde kullanıldığını anlattık. Üretim çiftliğimize Türkiye'den ve yurt dışından yoğun bir ilgi var. Bölgeye özel turlar düzenleniyor. İnsanlar bu çiçeğe çok meraklı." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar safran hasadı yaptı, fotoğraf çektirdi. Safran tarlasındaki etkinliğin ardından Tarihi Çarşı'da zerde yapılarak vatandaşlara dağıtıldı.