Aydın'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Durmuş Karatekin'in kullandığı 44 AY 583 plakalı otomobil, Malgaçmustafa Mahallesi Demirtaş mevkisinde yaklaşık 30 metreden dere yatağına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzere olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.
Otomobildekilerin ormandan kestane toplamaktan döndükleri öğrenildi.