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KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Konya Büyükşehir Belediyesince organize edilen Konya Dağ Bisikleti Kupası yarışları tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Meram Yeniyol'da düzenlenen yarışmada, bu sene yapılan dağ bisikletleri organizazyonlarının içerisinde en fazla katılımcıya sahip yarışma olduğunu söyledi.

Yarışmaya yerli ve yabancı birçok sporcunun ilgi gösterdiğini ifade eden Küçükbakırcı, "Yarışmaya 70'i yabancı toplam 260 sporcu kaydını yaptırdı. Sporculardan ve misafirlerimizden son derece olumlu dönüşler aldık." dedi.

Küçükbakırcı, federasyon başkanlığına bir yıl önce geldiklerini belirterek, "Federasyonumuz çok iyi yerlere doğru gidiyor. Sporcusunun bitmiş olduğu bir yerden alıp bugün bir organizasyonda 260 katılımcı ile yarışlar düzenliyoruz. Bu da kolay olmadı. Bisikletin nerelere geldiğini gösteriyor. İnşallah bundan sonra da organizasyonlarımız devam edecek." diye konuştu.

Konya Dağ Bisikleti Kupası yarışmasının 2017'nin son organizasyonu olduğunu aktaran Küçükbakırcı, aralık ayında yapacakları çalıştayla 2018'in programını belirleyeceklerini sözlerine ekledi.

Yarışlar sonunda yıldız erkeklerde Ceylan Esat, master erkeklerde Germen Turgay, genç erkeklerde Doğan Halil İbrahim, elit erkeklerde Sint Sov Anton ve yıldız bayanlar kategorisinde Bekar Azize birincilik elde etti.



Sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve diğer yetkililer verdi.