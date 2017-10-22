ANTALYA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen EUBC Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası, 33 ülkeden 200'e yakın sporcunun katılımıyla devam ediyor.
Antalya'daki 10 bin kişilik spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalara bugün de iki ringde devam edildi.
Bugün yapılan müsabakalarda milli takım sporcularından Fırat Dayan 49 kiloda, Azad Demirhan 52 kiloda, Bera Doğan Kılınç 69 kiloda ve Berat Acar da 91 kiloda ringe çıktı.
Millilerden Azad Demirhan, Macar rakibi Laszlo Bernath'ı, Berat Acar da Ermenistan'dan Manuk Khachatryan'ı yenmeyi başardı.
Fırat Dayan ise Gürcü rakibi Sakhil Alakhordovi'yi, Bera Doğan Kılınç ise Belaruslu rakibi Pevel Mikhailuk'u geçemedi.
Şampiyona, 28 Ekim'de yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.