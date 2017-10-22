Maçın ardından

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BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Balıkesirspor Baltok'a 4-2 mağlup olan Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Bu gidişat herkes gibi beni de mutlu etmiyor ama düzelecek." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çapa, müsabakada çok fazla bireysel hata yaptıklarını söyledi.

Çapa, maçı kazanmaları durumunda üst sıralardaki takımlarla puan farkını indirebileceklerini ancak bunu başaramadıklarını belirterek, "Bu avantajı kullanamadık. Gerçekten çok üzücü. Ligin dokuzuncu haftasına geldik ve takımdaki bireysel hatalar bizleri çok üzüyor." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Taraftarın sizi istifaya davet etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Çapa, "Geçen sezondan ve sezon başından itibaren beklentiler çok yukarıya çekildi. Beklentiden dolayı bu gayet normal. Üzücü olanı maçın onuncu dakikasından sonra yaşanmış olması. İlk gün ne söylemişsem bu günde o söylemimin içerisindeyim. Bazı elimizde olmayan nedenlerden dolayı ilk iki için aday değiliz. İlk altı içerisinde olacağız dedim. Ben yine aynısını söylüyorum. Değişen hiçbir şey yok. İlk altı içerisinde olan takımlarla 5 ya da 6 puan var." şeklinde cevap verdi.

Fuat Çapa, çok fazla umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini, kendilerinin de bazı şeyleri düzeltmesi gerektiğini kaydederek, "Bu gidişat herkes gibi beni de mutlu etmiyor ama düzelecek." değerlendirmesini yaptı.





- Balıkesirspor Baltok çephesi





Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök ise bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu anlatarak, "Çünkü 3 puanımız silindi. Şehrimizde yaşanan sıkıntılar var. Takım ve yöneticiler bazı sıkıntılar yaşıyor. Bunları atlatmak adına hepimize moral oldu. Daha iyi yerlere gelmek için çaba sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Maç sonunda kendisinin de duygulandığını aktaran Cangök, şunları kaydetti:

"Hakikaten zor şartlar altında mücadele ediyoruz. Transfer yasağının kalkması için yöneticiler çok çaba sarf etti. Sıkıntılı geldik buraya. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum."