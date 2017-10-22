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ÇANKIRI (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "8. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya kadar uzanan İstiklal Yolu'nda yapılan etkinliğin Çankırı-Ilgaz bölümündeki son gününde, Üçoluk Jandarma Karakolunda vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar Kıyısın köyüne kadar 5 kilometrelik yolu kağnı ve marşlar eşliğinde yürüdü.

Vali Hamdi Bilge Aktaş, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Yolu'nun milli mücadele açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Milli mücadele dönemini anmanın gururunu yaşadıklarını belirten Aktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Milli mücadelede, Karadeniz'den gelen askeri lojistik malzemelerin sevkiyatının yapıldığı İnebolu-Ankara hattının ilimiz sınırları içerisinde kalan bu bölümünde yürümüş olmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Tarihimizin şanlı sayfalarında yer alan bu yolda seyahat ederek o günleri tekrar yad ediyoruz."

AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da tarihin asla unutlamaması ve unutturulmaması gerektiğini ifade etti.

Tarihin ve milli değerlerin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması konusunda büyük özveri ile çalışma gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Akbaşoğlu, " İstiklal Yolu Yürüyüşü de bu çalışmalardan biridir. Çankırı ve Ilgaz sadece Kurtuluş Savaşı'nda değil 15 Temmuz hain darbe girişiminde de büyük kahramanlık göstermiştir." dedi.

Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ise İstiklal Yolu'nun kutlu bir yol olduğunu dile getirdi.

İstiklal Yolu proje çalışmasını ilk defa üniversite olarak kendilerinin başlattığını aktaran Ayrancı, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak İstiklal Yolu'nun çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve geleceğe aktarılması için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Aktaş'a koyun derisinden yapılan Türk bayrağı hediye edildi.



