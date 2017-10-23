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FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon

23 Ekim 2017 Pazartesi, 09:54

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, yeni yapılanma içerisine giren örgüt mensuplarına yönelik operasyonlarda farklı mesleklerden 4 kişi yakalandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Kırşehir'de yeniden yapılanma adı altında çalışmalar yaptığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Elde edilen bilgiler ışığında yaklaşık 6 ay fiziki takip yapan ekipler, örgütün yeniden yapılanması içinde yer aldıkları iddia edilen emekli ve özel sektör çalışanlarına Kırşehir ve Kastamonu'da operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda Kırşehir'de eski memur M.T, özel sektör çalışanları T.M. ve T.T, Kastamonu'da da meslekten ihraç edilen öğretmen M.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.

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