GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 83,00 - 114,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (sert)
|kg
|1,05
|1,05
|Buğday
|kg
|0,95
|1,11
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|28,00
|35,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|kg
|33,00
|36,04
|Antep fıstığı (kavrulmuş ekstra)
|kg
|51,00
|51,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|43,91
|47,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|83,00
|114,00
|Atep fıstığı içi (kavrulmuş)
|kg
|70,00
|87,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|kg
|70,00
|87,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|83,00
|83,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|kg
|49,50
|49,50
|Badem içi (tatlı)
|kg
|29,00
|45,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|kg
|26,00
|31,00
|Kuru üzüm (Besni)
|kg
|6,25
|8,20
|Erik (kuru)
|kg
|18,50
|28,00