Antalya DOB "Afife" balesinin prömiyerini gerçekleştirdi

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB), "Afife" balesinin prömiyeri yapıldı.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu bir modern bale prodüksiyonu olan eserin libretto ve koreografisi Beyhan Murphy, müzikleri ise Turgay Erdener'e ait.

Afife Jale'nin kendi gözünden hayatının dört dönemini içeren ve bu dönemlerin dört ayrı dansçı tarafından canlandırıldığı eserde Afife, heyecan, zorluk ve aşk dolu bir "geçmişe dönüş" yolculuğuna çıkıyor.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği gösteride, "Afife" rolünü Selin Berkmen, "Altın Afife" rolünü Müge Ünal, "Kırmızı Afife" rolünü Esra Taner, "Mor Afife" rolünü Öykü Ertürk, "Gümüş Afife" rolünü Laroslava Volkova, "Ziya" rolünü Yağızhan Danış, "Nazır" rolünü Burak Özbek, "Dr. Suat" rolünü Umut Çaltekin ve "Selahattin Pınar" rolünü Tolga Burçak canlandırdı.