Gazipaşa'da kivi hasadı turizmi

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ANTALYA(AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde başlayan kivi hasadına turistler de ilgi gösteriyor.

Memurluktan emekli olduktan sonra Çörüş Mahallesi'nde bulunan ailesinden kalma araziyi kivi bahçesine çeviren Cemil Cılız, hafta sonları bahçesinde turistleri ve misafirleri ağırlıyor.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta 7 dönüm üzerine tarım, kültür ve turizm bir arada bulunduğu "Kivi Parkı" kuran işletme sahibi Cemil Cılız, kivi hasadına katılmak isteyen turist kafilelerinin yaz aylarında rezervasyon yaptırdığını söyledi.

Avustralya ve Almanya'dan işletmesine misafirlerin geldiğini anlatan Cılız, ürün hakkında bilgi alan turistlerin daha sonra bahçede kivi hasadı yaptığını belirtti.

Turizmin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını göstermek için işletmesini kurduğunu ifade eden Cılız, şunları dile getirdi:

"Tesise gelen misafirlerimiz oldukça memnun kalıyor. Hasat zamanı büyük rağbet görüyoruz. Bazı misafirler kurduğumuz çadırlarda kalıyor. Bu yıl yaklaşık 10 ton hasat yapacağız. Seneye 12-15 ton hasat yapmayı umuyoruz. Kivi üretimi çok zor olmayan ama çok su isteyen bir ürün. Raf ömrü çok uçun. Kabuğu çok kalın. 2,5-3 liradan kilosunu veriyoruz. Çok değil ama yapacak bir şeyimiz yok. Gelen misafirlerimiz ise hasada katılmak için geçtiğimiz aylarda rezerve yaptırdılar, hasada katılmak istediklerini belirttiler."

Hasada katılan Avustralyalı Bitten Pedersen, daha önce hiç kivi parkına gelmediğini belirterek, "Burada yaptıkları iş çok değerli, yaptıkları işle ilgili bilgi aldık. Çok beğendim. Daha önce hiç bu kadar taze kiviye dokunmamıştım." dedi.

Danimarkalı Dyvelce Jaspers, "Burada olmak çok heyecan verici bir tecrübe oldu. Burada olmakta çok mutluyum. Ülkem Danimarka'da kivi ağacı yok. Biz kiviyi marketlerden alırız. Onlar da ham halde olur. Bu kadar lezzetli ve taze olmazlar." diye konuştu.

Türkiye'deki evine zaman zaman kalmaya geldiğini dile getiren Danimarkalı Anders Hedelund da kivi bahçesinde hasat yapmanın heyecan verici bir deneyim olduğunu söyledi. Daha önce kivi ağacı görmediğini belirten Hedelund, kivinin ağaç üzerinde, yukarılarda yetişmesini ilginç bulduğunu ifade etti.