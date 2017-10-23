"Türkmen soydaşlarımız için her şeyimizle hazırız"

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EDİRNE (AA) - Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, "Bizim için Ankara neyse Kerkük de aynıdır. Bizim için Şanlıurfa ne kadar kutsal ise Telafer de o kadar kutsaldır. Bizim için Türk bayrağı ne kadar değerli ve önemli ise onurumuz, namusumuz ise aynı şekilde Kerkük'ün, Türkmeneli'nin bayrağı gökbayrak da bayrağımızdır." dedi.

Kılavuz, Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm teşkilat ve mensuplarıyla birlikte sonucu ve bedeli ne olursa olsun tereddütsüz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında ve emrinde olduklarını söyledi.

Bahçeli'nin, "En az 5 bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir" ifadesini hatırlatan Kılavuz, Kerkük'ün ecdad yadigarı olduğunu söyledi.

Kılavuz, ülkü ocakları olarak hazır beklediklerini dile getirerek, "Şehadete inanmış imanlı gençlik olarak, geri dönmeyi düşünmeyerek, Allah rızası adına oradaki soydaşlarımızın yanında olmayı asli sorumluluğumuz sayarız. Soydaşlarımız atalarımızın emanetidir. Bizim için Ankara neyse Kerkük de aynıdır. Bizim için Şanlıurfa ne kadar kutsal ise Telafer de o kadar kutsaldır. Bizim için Türk bayrağı ne kadar değerli ve önemli ise onurumuz, namusumuz ise aynı şekilde Kerkük'ün, Türkmeneli'nin bayrağı gökbayrak da bayrağımızdır." ifadelerini kullandı.

Kerkük'te demografik yapının değiştirildiğini anlatan Kılavuz, şunları kaydetti:

"Maalesef birçok yağma olmuştur. Her türlü eziyet peşmerge tarafından veya dış odaklar tarafından soydaşlarımıza yapılmaktadır. Soydaşlarımız bu manada çaresizlik içerisinde kıvranmıştır. Onların mazlumluğu onların garipliği bir dönem maalesef ki yüreklerimizi de yakmıştır, ciğerlerimizi dağlamıştır. Birçok yiğidimiz Türkmen davası adına şehadet şerbeti içmiştir. Ora için her türlü kararlı bir şekilde mücadelemizi koymayı şerefimiz sayıyoruz. Soydaşlarımıza, oradaki kardeşlerimize vazifemiz olarak görüyoruz. Biliyorsunuz bir başka coğrafya olsa bütün dünya oraya dikkat kesilir. Efendim, insan hakları devreye girer, medeni dünya devreye girer, herkes devreye girer. Ama sanki orada yaşayanlar insan değilmiş gibi insanlık maalesef ki suskun. Maalesef ki samimiyetsiz açıklamalar yapılıyor. Bunun gerekçesi, oradaki insanlar Türk, Türkmen ve Müslüman olduğundan ötürüdür. Bunlarla alakalıdır. Ama biz soydaşlarımızı hiçbir şart altında yalnız bırakmayacağız. Ebediyen yanlarındayız."

-"Mehmetçiğimizin duacısıyız"

Suriye'deki iç savaşın 6 yıldır devam ettiğini dile getiren Kılavuz, bu savaşın Türkiye'yi de sıkıntıya soktuğunu ifade etti.

Kılavuz, Suriye'den gelen yaklaşık 4 milyon sığınmacının Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Orada yaşanan savaşın etkisi Türkiye'de de yaşanmıştır. Dolasıyla Türk askeri orada (İdlib) hem Türk milletinin hem Türk devletinin hem de Türk vatanının güvenliği için bulunmaktadır. Bu noktada Mehmetçiğimizin duacısıyız. Rabbim muzaffer eylesin. Rabbim kazasız belasız vazifelerini tamamlayarak vatanımıza gelmelerini nasip eylesin." diye konuştu.