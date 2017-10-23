Görme engeline rağmen mesleğini sürdürüyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Ercan Turan, geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisinin yüzde 90'ını kaybetmesine rağmen lastik tamirciliği mesleğini devam ettiriyor.

Alaplı Sanayi Sitesi'nde babasına ait iş yerinde 18 yıldır lastik tamirciliği yapan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002'de yüksek göz tansiyonu nedeniyle yüzde 90 görme engelli kaldığını söyledi.

Küçük yaşlarda babasının iş yerine gidip gelerek lastik tamiri yapmasını öğrendiğini anlatan Turan, engeline rağmen babasına yardım etmekten her zaman mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Boş zamanlarında futbol oynadığını anlatan Ercan Turan, "Doğuştan görme problemim vardı. 2002'de göz tansiyonu nedeniyle yüzde 90 görme engelli oldum. Baba mesleği olan lastik tamirciliğini küçük yaşlarda öğrenmiştim. Görme problemim başlayınca babama yardım etmem zorlaşmıştı. Ama bu mesleği sevdiğim için işe daha çok sarıldım. Yaklaşık 18 yıldır da babamla birlikte lastik tamir ediyorum." dedi.

Boş zamanlarında futbol oynadığını aktaran Turan, "Hafta içi babamın yanında çalışıyorum, hafta sonları ise görme engelli arkadaşlarımızla kurduğumuz goalball takımında oynuyorum. Spor yapmak bana huzur veriyor." diye konuştu.

