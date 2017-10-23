Kayseri'deki terör saldırısı davası yarın başlıyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de geçen yıl askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 13'ü tutuklu, 4'ü firari toplam 21 sanık, yarın yargılanacak.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 88 sayfalık iddianame doğrultusunda, aralarında halk otobüsü şoförü tutuklu Hamit Eroğlu ile patlayıcı yerleştirilen aracın sahibi, patlayıcı temin eden ve saldırıyı planlayanların da bulunduğu 21 kişi hakkında, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, nitelikli kasten öldürme, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak, sahtecilik" suçlamalarıyla kamu davası açıldı.

Tutuklu sanıklar Kenan Çiçek, Ekrem Uğur, Mehmet Yolcu, Ümit Kepir, Hüseyin Polat, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Serkan Ay, Hamit Eroğlu, Fahri Demirbaş, Hasan Ekici ve İsmail Hakkı Yıldırımçakar, firari İshak Özçaktu, Sait Karabulut, Abdullah Akbıyık ve Ferhat Tekiner ile tutuksuz sanıklar Mehmet Oluk, Elzem Şırnak, Hürriyet Yıldırımçakar ve Vesfiye Tekiner hakkında, 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan birer kez müebbet, 54 kişinin yaralanması, terör örgütü yönetcisi veya üyesi olmak ile patlayıcı bulundurmak suçlamalarından da 32 yıl 6'şar ay hapis cezası talep ediliyor.

Sanıkların, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına yarın başlanacak.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 15 asker şehit olmuş, halk otobüsü şoförü Eroğlu ile 54 asker yaralanmıştı.



- İddianameden

İddianamede, terör saldırısının talimatını veren firari zanlı durumundaki "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu hakkında, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/22 sayılı dosyasında "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma" suçundan yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi konumunda bulunduğu bildirilen iddianamede, Özçaktu'nun Kayseri dahil Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin talimatını veren kişi olduğu kaydedildi.

Özçaktu'dan aldıkları talimatla canlı bomba olacak Kasım Yıldırımçakar'ın Adana'da Kenan Çiçek ile buluşurken şifreli mesajlaştıklarına dikkat çekilen iddianamede, "Çiçek, firari olan Ferhat Tekiner ile Diyarbakır'dan Adana'ya geldi. Çiçek, bir kafenin ilerisindeki boş bir alana aracı park etti. Aldığı talimatla aracın kaput kısmını açarak araç arızalıymış gibi bir görüntü verdi. O civarda bulunan Yıldırımçakar, Çiçek'in yanına gitti, şifreli olarak 'Vişne suyu içer misin?' diye sordu, Çiçek de 'Vişne suyu sevmem şeftali suyu severim.' diyerek buluşma şifresini verdi. Yıldırımçakar ile Çiçek bu şekilde buluştu." değerlendirmesine yer verildi.

İddianamede, terör saldırısında kullanılacak eski model, hafif ve LPG'li araç arandığı, bulunacak araca yol boyunca herhangi bir kontrolde yakalanmaması amacıyla sahte plaka, sigorta poliçesi ve tescil belgesi hazırlanması konusunda Özçaktu tarafından talimat verilmesi üzerine, satış için internet ortamına ilan veren bir kişi adına kayıtlı Kırıkkale plakalı aracın belirlendiği ve bu aracın benzerinin tercih edildiği belirtildi.

İddianamede, tanık ve mağdur beyanlarına göre, şoför Eroğlu'nun bombalı saldırından haberinin olduğu, olayın gerçekleştiği otobüs durağında özellikle durmaya çalıştığı, örgüt üyeleriyle irtibatının bulunduğu, eylem günü askerlerin çarşıya sevkinde kendi isteğiyle görev aldığı, ölen teröristin bombalı araçla kendisini yakın mesafeden takip etmesine imkan sağladığı ve olay mahallinde bombalı aracı patlatmasına imkan verdiği aktarıldı.

Sanıklardan Fahri Demirbaş'ın evindeki aramada ise B seri numaralı bir ABD doları ele geçirildiği de kaydedildi.

