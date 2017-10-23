GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde Muharrem K. (47) ile Ümit Koyun (37) arasında tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrılıp yanlarına aldıkları tabanca ve tüfekle mahalleye döndü.
Çıkan silahlı kavgada Ümit Koyun, Muharrem K, eşi Hacer K. (51) ile olay yerinde bulunan engelli Sinan Ç. (30) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ümit Koyun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Muharrem K. ile Hacer K. ise ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.