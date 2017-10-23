Hatay'da banka şubesindeki usulsüzlük davası

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HATAY (AA) - Hatay'da banka çalışınlarınca döviz bürosu sahiplerine usulsüz olarak 8 milyon 250 bin dolar tutarında para kullandırılmasına ilişkin davada 12 tutuksuz sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan banka çalışanı T.K, hakkındaki suçlamaları reddederek, zimmetine para geçirmediğini ileri sürdü.

Sürece istemeden dahil olduğunu savunan T.K, "Olay, döviz bürosu sahiplerine açıktan para kullandırma işlemiyle başlamıştır. Açıktan para kullandırma işlemi neticesinde bir hesapta oluşan açığı muhasebesel olarak kapatmak için bana başvurdular." dedi.

Bunun üzerine işlem yaptığını öne süren T.K, şöyle devam etti:

"Döviz bürosu sahipleri, belirtilen tarihlerde piyasada çok korkunç derecede güven sağlamışlardı. Hem maddi varlıkları olarak hem de kişisel olarak güven teşkil ediyorlardı. Ben de o güvene dayanarak bu muhasebesel işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere ve ertesi gün kapatmak üzere kabul ettim ve yaptım. Zaten kendileri de ertesi gün kapatmak üzere istemişlerdi bunu. Bunun neticesinde ve devamında olay kısır döngü içine girdi.

Ben de buna istemeden dahil olmuş oldum. Bir sürüklenme içinde devam ettik."

Sanık T.K, daha sonra işlemlerin farklı bir bankaya taşındığını belirterek, "Hesaplarında olmayan paraların açıktan kullandırılmasıyla miktar daha da fazla katlandı. Zaten tüm teknik detaylar bilirkişi raporlarında vardır. Anlattığımı doğrulayacaktır bunlar. Bu işlemler neticesinde güvenim sarsıldı. Ben onlara güvenmiştim. Bu olaylar neticesinde ne maddi ne de başka bir şekilde menfaatim olmamıştır, olamaz da. Zaten tüm iyi niyetimle, sadece idare etme olayıyla başlayan bir süreçti. Daha sonraki süreçte meblağ da katlanarak büyüdü." diye konuştu.

Toplamda 8 milyon 250 bin dolara ulaşan tutarın nerede olduğunun sorulması üzerine T.K, şikayetçi olan banka ve döviz bürosu sahiplerinin hesaplarının incelenmesi gerektiğini söyledi.

Paranın döviz bürosunda olduğunu ileri süren T.K, "Geri dönüşü yok. Zaten geri dönüşü olmadığı için açık oluyor. Açıktan kullandığı parayı gün içinde değerlendirip akşam gelip hesabına yatırmış olsa hiçbir problem olmazdı zaten. Olayın başlangıcında o 700 bin dolar gelmedi. İlk günden beri gelmedi yani o para." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

İskenderun ilçesinde bir banka şubesinin yetkilileri, bankaya ait 8 milyon 250 bin dolar tutarındaki paranın usulsüz olarak döviz bürosu sahiplerine kullandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 farklı bankanın çalışanları T.K, Y.S.R, A.S, N.K, Y.T, A.Ç, M.K, H.K. ve E.K. ile döviz bürosunun yetkilileri ve ortakları C.Y, M.D.Z. ve M.Z. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden T.K. ile döviz bürosu yetkilileri M.D.Z. ve M.Z, 17 Aralık 2014'te tutuklanmış, 2015'in şubat ayında tahliye edilmişlerdi.

Soruşturmanın ardından hazırlanan 109 sayfalık iddianamede 9 banka çalışanı hakkında "zimmete para geçirme" suçundan, döviz bürosu yetkililerine de azmettirme suçundan dava açılmıştı.