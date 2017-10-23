ADANA (AA) - Adana'da sulama kanalında tabanca bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'dan geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı çevresinde gezen çocuklar, kanalda tabanca olduğunu görünce durumu çevredekilere bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.
Kanala giren sualtı polisi, tabancayı ve yanındaki 9 mermiyi delil torbasına koyarak çıkarttı.
Ekipler yaptıkları ilk incelemede tabancanın kuru sıkıdan çevrilmiş olduğunu tespit etti.
Çalışmaların ardından tabanca, incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.