Alpullu Şeker Fabrikası'nın yeniden üretime başlaması üreticiyi sevindirdi

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KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurularak 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'nın 4 yıl aradan sonra Trakya çiftçisine geçen ay kapılarını yeniden açması üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ülkenin şeker ihtiyacını karşılamak amacıyla üretime başlayan fabrika, 2013'teTrakya'da çiftçilerin pancar yerine başka ürünlere yönelmesi nedeniyle üretimine ara vermek zorunda kaldı.

Bu yıl çiftçilerin yeniden pancar üretimine yönelmesiyle geçen ay tekrar açılan fabrika, şeker üretmeye başladı.

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale çiftçisinin ürettiği yaklaşık 130 bin ton pancarı işleyecek fabrikanın üretime geçmesiyle bölgeye yıllık 100 milyon liralık katma değer oluşturması bekleniyor.

- "Bu fabrika Trakya çiftçimiz için çok önemli"

Şeker-İş Sendikası Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'nın, 4 yıl aradan sonra bacasından yeniden dumanların yükselmeye başladığını söyledi.

Fabrikanın bölge halkının pancar üretiminden uzaklaşması nedeniyle üretimine 2013 yılında ara verdiğini hatırlatan Saltık, bölge çiftçisinin devlet desteğiyle yeniden pancar üretmeye başladığını ifade etti.

Fabrikanın 4 yıl aradan sonra yeniden faaliyete başladığını anlatan Saltık, "Bölgedeki pancar üretimimizi 18 bin tonlardan 130 bin tonlara kadar yükselttik. Önümüzdeki sene bu rakamın 250 bin tona yükseleceğine inanıyoruz. Bu fabrika Trakya çiftçimiz için çok önemli. Uyuyan dev 4 yıl aradan sonra kapılarını çiftçilere yeniden açtı. Biz fabrikamızın bacasından duman yükseldiğini gördüğümüzde büyük bir mutluluk yaşıyoruz." diye konuştu.

Fabrikanın çalışmasının herkesin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Saltık, 130 bin ton şeker pancarından 12 bin ton şeker, 30 bin ton pusa ile yaklaşık 6 bin ton da melas üretileceğini anlattı.

Şeker-İş Sendikası Alpullu Şube Başkanı Saltık, "Fabrikamız çok güzel çalışıyor. Fabrikamızda yaklaşık 500'e yakın personel çalışacak. Bu ciddi bir istihdam. Bölgemizdeki göç de durmuş olacak, hatta göç alan bölge olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Fabrikanın faaliyette olması için var gücümüzle çalışacağız"

Pancar üretisici Ahmet Bayraklı da fabrikanın üretime girmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bir daha fabrikanın üretimine ara vermesini istemediklerini vurgulayan Bayraklı, fabrikanın kapanmasının çiftçiyi derinden üzdüğünü ifade etti.

Fabrikanın faaliyette olması için üreticiler olarak var güçleriyle çalışacaklarını anlatan Bayraklı, geçen yıl 200 ton pancar üretimini fabrikanın açılması için 600 tona çıkardığını bildirdi.

Üretici Cemal Dere de fabrikanın açılmasının ekonomik açıdan kendilerine büyük bir katkı sağladığını söyledi.

Fabrikanın açılmasının bölge açısından önemli olduğunu aktaran Dere, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dere, üreticilerin hububattan pancar üretimine yöneldiğini sözlerine ekledi.