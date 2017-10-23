Domaniç dağlarına fotoğrafçı ilgisi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesi dağlarında sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştiriliyor.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar Kütahya ile Bursa sınırlarındaki Domaniç dağları, sunduğu görsel şölenle sonbaharda doğa tutkunlarının beğenisini topluyor.

Oksijen zenginliğiyle talep gören Domaniç dağları, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü. İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesinde sonbaharda oluşan eşsiz manzaralar arasında yürüyüş yapan ve fotoğraf çekerek doğal güzellikleri ölümsüzleştirenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Bölgede gerçekleştirilen sonbahar yürüyüşü etkinliğine katılan grubun başkanlığı yapan fotoğraf sanatçısı İsmail Saraç, çok güzel, eşsiz sonbahar manzaraları ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu güzelliklerin tanıtılması gerektiğini anlatan Saraç, "Bugün Domaniç’te arkadaşlarla çok güzel bir gün geçirdik. Türkiye’nin önemli fotoğrafçılarını buraya getirme fırsatımız oldu. Herkes inanılmaz mutlu. Burasının Yedigöller ile kafa kafaya gittiğini herkes gördü ve bundan sonra insanların tercihinin burasının olacağını düşünüyorum." dedi.

- "Domaniç dağları henüz keşfedilmedi"

Yürüyüş ve fotoğraf ekibiyle etkinliğe katılan AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu da Anadolu’nun zenginliklerle dolu olduğunu anlatarak, Domaniç dağlarının henüz keşfedilmediğini söyledi.

Domaniç ilçesinin Osmanlı'nın kuruluşuna tanıklık yaptığını belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

''Buradaki güzellikler gerçekten görülmeye değer. Mesajım, insanlarımız Anadolu’yu tanısınlar, Anadolu'daki değişik yerleri tanısınlar. Hayat AVM’lerden ibaret değil. Bugün bir büyük şehirde başka bir şansınız yok. Sadece akşama kadar AVM’ye gideceksiniz. Akşam yorgun olarak gelecek ve haftaya çok ciddi bir sıkıntıyla başlayacaksınız. Ama buraya gelirseniz, belki fiziksel olarak yorgun olacaksınız ama bünye olarak büyük bir arınmışlık içinde, elektriğini büyük bir oranda atmış ve haftaya dinç, mutlu ve enerjiyle başlamış olacaksınız."