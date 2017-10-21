Emekli güvenlik korucusunun ölü bulunması

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BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Uzundere köyünde önceki gün emekli güvenlik korucusu Abdurrahman Özay'ın tarlasında ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Köydeki tarlasına 21 Ekim'de sulama için giden ve kendisinden haber alamayan yakınlarınca tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulunan emekli güvenlik korucusu Özay'ın uğradığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Valiliğin açıklamasında, saldırıyla ilgili terör olayı olduğu değerlendirilmemekle birlikte Özay'ın koruculuk yapmış olması nedeniyle bu yönüyle de araştırma yapıldığı bildirildi.

Araştırma sonunda Özay'ın 30 gün önce A.Z isimli kişi ile tartıştığının tespit edildiği, olaydan bir gün sonra şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, A.Z'nin Batman'daki evinde yapılan aramada 26 fişek bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, A.Z'nin savcılıktaki sorgusunda cinayeti tasarlayarak işlediğini itiraf ettiği kaydedildi.