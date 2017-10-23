Pülümür'ün doğal güzelliklerinin tanıtımı için yürüyüş

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü'de yaşayan köylüler, bölgede sonbahar nedeniyle oluşan doğal güzelliklerin tanıtımını yapmak için yürüyüş gerçekleştirdi.

İlçenin Kırmızıköprü bölgesindeki Pülümür vadisi ve yüksek kesimlerdeki meşe, kavak, ceviz ağaçlarından oluşan ormanlık alanlar, sonbahar ile farklı renklere büründü.

Bölgenin tanıtımını yapmak isteyen yöredeki köylüler, Salördek mevkisinden yürüyüşe başladı.

Çatalyaka-Beğendik güzergahını takip ederek Kadısırtı mevkisine ulaşan köylüler, 10 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaştıkları şelalede dinlenip hatıra fotoğrafı çektirerek yürüyüşü tamamladı.

Yürüyüşe katılıp köylülere destek veren Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanıtım amaçlı gezi yapılan bölgenin dört yerleşim yerini kapsadığını belirtti.

İlçenin organik ürünleri dışında doğal güzellikleriyle de öne çıktığını vurgulayan Tosun, "Pülümür'ün doğal güzelliği gerçekten de cezbedici. Bir tek sonbahar değil ilkbaharda da yeşiliyle ilgi çekiyor. Özellikle mantar döneminde çok fazla ilgi gören bir yer. Sonbaharın değişik renklerini bir arada görebildiğimiz bu bölge son birkaç yıldır özellikle doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi." dedi.

Tosun, bölgedeki ormanlık alanda yoğun bulunan yaban kavağı ağaçlarının sonbaharla yaparaklarının sarının tonlarına bürünüp yeşil meşe yapraklarıyla buluşmasının renk cümbüşü oluşturduğunu ifade etti.

Tosun, ilk kez yapılan gezinin gelecek yıldan itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

- Doğa, korunarak gelecek kuşaklara aktarılmalı

Emekli öğretmen Ali Sosun doğanın korunarak gelecek kuşaklara bırakılması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu doğa sincabı, tavşanı, kurdu, kuşu, domuzu, ayısı her türlü zenginliği barındırıyor. Bunlara sahip çıktığımız için de nesillerini geliştiriyorlar. Burada doğada yaşayan birçok hayvan nesli günden güne artıyor. Eskiden kaçak avcılar yaban hayvanı vururlardı. Ama şimdi insanlarımız duyarlı, bunlara zarar vermiyor."

Köy sakinlerinden Emine Arslan da Pülümür Kırmızıköprü bölgesinin saklı bir cennet olduğunu dile getirdi. Gezinin bölgenin tanıtımı için önemli olduğunu anlatan Arslan, şunları söyledi:

"Son zamanlarda insanlar çok daha rahat köylerini, mezarlarını, ibadetgahlarını ziyaret edebiliyor, bu bizim için çok ciddi kazanımdır. Çünkü kültürümüz en büyük zenginliğimiz. Bizlerin en büyük sorumluluğumuz kültürümüzü bizden sonraki nesillere en doğru şekilde aktarmaktır. Bundan dolayı uzakta yaşayan Dersimlileri ve Dersim sevenleri buraya davet ediyorum. Çocuklarına, onlardan sonraki nesillere bu kültürü aktarmak adına buraya getirsinler, tanıtsınlar, bu eşsiz doğayı, bu keyfi yaşatsınlar. Eminin ki vazgeçmeyeceler ve devamı olacak."

Pülümür İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Arslan da geziyi yaygınlaştırarak doğa festivaline dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.