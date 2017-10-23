Rekolte düşüşü kestane üreticisini üzdü

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SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde, hasadı tamamlanan kestanede yaşanan rekolte düşüklüğü üreticiyi üzdü.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kestane hasadında geçen yıla oranla yüzde 70'e varan rekolte düşüşü yaşandığını söyledi.

İlçelerinde yetişen ve kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ile parlak rengi dolayısıyla "kuzu kestanesi" olarak adlandırılan kestanenin Türkiye'nin değişik illerinden alıcısı olduğunu ifade eden Koca, geçen yıl yörelerinde 300 ton civarında kestane üretimi yapıldığını anımsattı.

Koca, bu yıl ise rekoltenin yüzde 70 civarında düştüğünü belirterek, "Maalesef rekolte hava şartlarına bağlı olarak düştü. Özellikle bölgemizde uzun süre yağışların olmaması kuraklığa neden oldu. Haliyle kestane ağaçları da bundan etkilendi. O nedenle geçen yıla oranla rekolte düşmüş durumda. Üreticilerimiz bu anlamda üzüldü ancak fiyat bakımından şu an memnunlar diyebiliriz." ifadesini kullandı.

- Kilogramı 17 liradan satılıyor

Bu arada yeni sezonun kestaneleri halk pazarlarında kilogramı 17 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Üretici Hamdi Ayrık, rekoltenin az olmasının fiyatları yükselttiğini dile getirdi. Fiyatların daha da artmasını beklediklerini vurgulayan Ayrık, "Beklentimiz 20 liraya kadar çıkması. Kış aylarının başlamasıyla tüketim artacaktır. Talep arttıkça fiyatlar da artmaya devam edecektir." diye konuştu.















