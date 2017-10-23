Türkiye'nin ilk "Geçirgen Tersip Bendi Projesi" tamamlandı

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RİZE (AA) - Rize'de, Türkiye'nin ilk "Geçirgen Tersip Bendi Projesi"nin tamamlandığı bildirildi.

Orman ve Su İşleri̇ Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Rize'de yaşanan taşkın zararlarının önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Taşkın zararlarıyla mücadele için Rize'de inşa edilen Türkiye'nin ilk geçirgen tersip bendinin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez ve Güneysu ilçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5. kısım kapsamında Geçirgen Tersip Bendi Projesi ve moloz bariyeri projeleri tamamlandı. Türkiye'nin en çok yağış alan illerinden Rize'de örnek bir proje olarak Güneysu'da uygulanan geçirgen tersip bendi ile aşırı yağışlar sonucu yukarı havzadan gelen ağaç, dal gibi malzemelerin aşağılara inmesi engellenerek köprü ve menfezleri tıkamasının önüne geçilecek."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Rize'nin bin 500 milimetre yağış ortalamasıyla Türkiye'nin en çok yağış alan şehirlerinden olduğuna dikkati çekti.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Burada muhtemel taşkın zararlarının önüne geçmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz ve yeni projeleri uyguluyoruz. Taşkın koruma tesisleri inşa etmenin yanı sıra ülkemizde ilk defa uyguladığımız geçirgen tersip bendini hizmete aldık. Bu tür projelerle insanımızı ve toprağımızı taşkın zararlarına karşı korumaya devam edeceğiz."