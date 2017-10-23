Van depreminin 6. yılı

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VAN (AA) - AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, 6 yıl önce Van'da meydana gelen depremle ilgili, "Depremden 3-4 saat sonra kabinesinin yarısı ile Van'a gelen bir başbakan vardı. Van'dan Erciş'e gitti ve sabaha kadar Erciş'te kaldı. Devletin burada hazır olduğunu göstermesi psikolojik açıdan çok önemliydi." dedi.

Van depreminin 6. yıldönümü nedeniyle Edremit ilçesindeki bir otelde Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, AFAD İl Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün desteğiyle "Deprem Gerçeğine Karşı Geç Olmadan Kentsel Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştay, 23 Ekim 2011'de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremle ilgili sinevizyon gösterimiyle başladı.

Çalıştayda konuşan AK Parti Van Milletvekili Kayatürk, Van'da her 40 yılda bir deprem yaşandığını belirtti.

1904, 1942, 1976 ve son olarak 2011'de Van'da deprem yaşandığını ve her depremin ciddi manada felaket ve gözyaşı getirdiğini anlatan Kayatürk, 2011 depremi ile sonrasında hükümet olarak üzerlerine düşeni yaptıklarına inandığını söyledi.

1976 depreminde enkaz altında kalan kardeşinin 4 ay sonra çıkarılabildiğini anlatan Kayatürk, "Burada depremden 3-4 saat sonra kabinesinin yarısı ile Van'a gelen bir başbakan vardı. Van'dan Erciş'e gitti ve sabaha kadar Erciş'te kaldı. Devletin burada hazır olduğunu göstermesi psikolojik açıdan çok önemliydi." diye konuştu.

-"Halkın arasında olmaya gayret gösterdik"

Depremin ilk üç günü Erciş'te yaklaşık 4 bin kurtarma ekibinin çalışma yaptığını kaydeden Kayatürk, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her tarafından gelen ekipler oldu. Çok kısa bir süre içinde 75 bin çadır ve peşinden 45 bin konteyner geldi. Bu, insanların biraz daha rahatladığı bir süreçti. Bir yıl içinde 15 bin 250 tane konutu bitirdik ve teslim ettik. O dönemde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay sürekli buradaydı. 1 yıl içerisinde başbakanımız 4 defa geldi. Yine aynı süre içerisinde bir ya da birden fazla bakan her gün buradaydı. Biz iktidarın 4 vekili olarak 2'si Van'da, 2'si de Erciş'te kaldık. Halkın arasında olmaya gayret gösterdik ve bu bölge bir dakika bile unutulmadı."

Vali Yardımcısı Sinan Aslan da 23 Ekim 2011'de ülke tarihinin en şiddetli depremlerinden birinin yaşandığını anımsattı.

Depremde Van merkezde 6, Erciş'te 81, köylerde 2 bin 250 olmak üzere toplam 2 bin 337 konutun yıkıldığını aktaran Aslan, şu bilgileri verdi:

"Depremin duyulmasının ilk anından itibaren arama kurtarma ve sağlık hizmetlerine destek sağlamak amacıyla başta çevre iller olmak üzere ülkemizin dört bir yanından 2 bin 763 arama kurtarma ekibi ve 2 bin 400 sağlık personeli bölgeye sevk edildi. İlk depremde 253 vatandaşımız yaralı olarak enkaz altından çıkarıldı. Maalesef 604 vatandaşımızı kaybettik. Tam da depremin yaralarını saran vatandaşlarımız çadırlardan evlere dönmeye başlarken 9 Kasım 2011 tarihinde merkez üssü Edremit ilçesi olan 5,6 şiddetinde bir deprem daha yaşadı. İkinci deprem sonrasında ilimiz merkezinde toplam 25 konut yıkıldı. Yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 30 kişi enkaz altından kurtarıldı, 40 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2011 yılında 644 vatandaşımızı kaybettik."

- "Kriz Van'da iyi yönetildi"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da depremin korkunç ve dehşet verici bir doğal afet olduğunu belirterek, insanların o anda ne yapacağını şaşırdığını anlattı.

Bu nedenle düzenlenen çalıştayın, üzerinde önemli durulması gereken bir etkinlik olduğunu vurgulayan Battal, şöyle konuştu:

"İnsan düzelirse bina düzelir. Bunlara dikkat ederek yaptığınız zaman yüksek binalar göründüğü kadar tehlikeli değildir. Yüksek bina öldürür diye bir şey yok. Yanlış bina öldürür. Bir katlı, iki katlı binalar da çok çöktü. Bu demek ki bizden kaynaklanıyor. Doğal afetler bir kriz yönetimi gerektiriyor. Kriz yönetimi Van'da doğru yönetildi. Bizi destekleyen başta Cumhurbaşkanımız, hükümet üyeleri, bütün bürokratları ve 80 milyonun kalbiyle buraya akmasıyla ayağa kalktık."

Çalıştaya, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, kurum müdürleri, üniversite öğretim üyeleri ve belediye çalışanları da katıldı.