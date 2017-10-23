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Tedavi merkezindeki bağımlıya uyuşturucu götüren sanıklara hapis

23 Ekim 2017 Pazartesi, 14:42

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezinde (AMATEM) tedavi gören ağabeyine uyuşturucu götürürken yakalanan sanık 12,5 yıl, suç ortağı arkadaşı 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ramazan D. (24) ve Furkan K. (21) ile avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Ramazan D'nin ağabeyi H.D, uyuşturucu bağımlısı olduğunu için kendi isteği ile bu merkezde tedavi görmeye başladığını söyledi.

H.D, "Kardeşim Ramazan, bana şampuan ve havlu getirecekti. Uyuşturucu maddeden kesinlikle haberim yoktu." dedi.

Sanık Ramazan D. de ağabeyini ziyaret etmek için otomobille hastaneye giderken mahalleden arkadaşı Furkan K. ile karşılaştığını belirterek, "Kendisine ağabeyimi ziyaret etmeye gittiğimi söyledim. Otomobile bindiğinde elinde poşet vardı. Benim uyuşturucudan haberim yoktu, poşetin içindekilerden de bilgim yok." iddiasında bulundu.

Furkan K. de Ramazan D'nin çocukluk arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Ramazan bana poşet vererek, hastanede Y.Ş'ye vermemi istedi. Ben de aldığım poşeti götürmek isterken güvenlik durdurdu. Poşet içerisinde ne olduğunu bilmiyordum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan Ramazan D'ye 12 yıl 6 ay hapis, bin lira adli para cezası, Furkan K'ye 9 yıl 4 ay hapis, 740 lira adli para cezası verdi.

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