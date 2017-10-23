Ordu'da uyuşturucu operasyonu

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ordu'ya gelen bir araçta uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler, takibe aldıkları aracı şehrin girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 397 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte sokak satıcılarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.